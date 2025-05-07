Захарова назвала запрет Литвы и Латвии на полет самолета Вучича вопиющим случаем

В МИД РФ считают отказ Литвы и Латвии выдать разрешение на пролет самолета президента Сербии Александра Вучича через их воздушное пространство примером практики «ограничения суверенного права государств осуществлять свою внешнюю политику». Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала решение стран Балтии «вопиющим случаем».

«В русле развязанной Брюсселем в угоду киевскому режиму кампании запугивания европейских лидеров, чтобы не допустить их поездки в Москву, наиболее рьяные есовцы используют нецивилизованные методы, стремятся закрыть транспортные маршруты, ведущие в Россию»,— сказала госпожа Захарова, комментируя ситуацию с запретом на пролет самолета сербского лидера через воздушное пространство стран Балтии.

По мнению Марии Захаровой, действия Литвы и Латвии объясняются стремлением «насолить» России. Дипломат при этом выразила уверенность, что «никто не в силах разрушить стратегическое партнерство (Москвы.— "Ъ") с Белградом».

Накануне, 6 мая, власти Литвы и Латвии запретили самолету господина Вучича пролетать через свое воздушное пространство. Ограничение объяснили «техническими и дипломатическими обстоятельствами». 7 мая СМИ сообщили, что президент вылетел в Москву.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Сербии явится при параде».

Анастасия Домбицкая