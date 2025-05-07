Лукашенко помиловал 42 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 42 осужденных за преступления экстремистской направленности. Такое решение он принял в преддверии 80-летия Победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое — многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста»,— сказано в сообщении пресс-службы Александра Лукашенко.

В преддверии 80-летия Победы Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, который предполагает освобождение почти 8 тыс. заключенных. Мера не распространится на особо тяжкие преступления.

В январе президент Белоруссии помиловал 20 осужденных по экстремистским статьям. Свое решение господин Лукашенко объяснил «принципами гуманизма».

Екатерина Отрашкевич