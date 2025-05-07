Возбуждено уголовное дело после удара ВСУ по подстанции в Рыльске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ракетного удара ВСУ по городу Рыльск в Курской области. Произошедшее квалифицировали как теракт (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Город попал под обстрел 5 мая, целью была местная электроподстанция. Как сообщал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, город полностью остался без света, были повреждены жилые дома. Также ранения получили двое несовершеннолетних.

Следователи направили на экспертизу обломки ракет, найденные на месте происшествия. По предварительной информации, это снаряды чешской РСЗО Vampire.

Никита Черненко