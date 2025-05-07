Канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует посетить Украину в ближайшие недели. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

«Я действительно планирую посетить Украину в течение следующих нескольких недель,— сказал господин Мерц. — В настоящее время идет согласование того, как будет проходить этот визит».

В ходе пресс-конференции он также выразил надежду на то, что России и Украине удастся заключить соглашение о постоянном прекращении огня. По его словам, Германия только после заключения соглашения сможет предоставить информацию о масштабах гарантий безопасности Украине.

7 мая стартовал первый зарубежный визит Фридриха Мерца с момента вступления в должность канцлера ФРГ. Во время предвыборной кампании он выступал за поддержку Украины и тесное взаимодействие Германии с ЕС и НАТО.

Что известно о новом канцлере Германии и каковы его перспективы, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая