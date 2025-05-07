Мерц надеется, что РФ и Украина вскоре договорятся о постоянном прекращении огня

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц надеется, что вскоре будет заключено соглашение о постоянном прекращении огня между Россией и Украиной. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters, LUDOVIC MARIN / Pool? / Reuters Фото: LUDOVIC MARIN / Reuters, LUDOVIC MARIN / Pool? / Reuters

«Я действительно надеюсь, что после праздников у нас будет шанс договориться о прекращении огня, а затем и о мирных переговорах, которые могли бы привести к соответствующему соглашению»,— сказал господин Мерц журналистам (цитата по AFP).

«Пока не будут достигнуты постоянное прекращение огня и такое соглашение с Россией, мы не можем предоставить никакой информации о масштабах гарантий безопасности, которые дадим Украине, поскольку мы просто еще не знаем условий»,— добавил канцлер ФРГ.

7 мая стартовал первый зарубежный визит Фридриха Мерца с момента вступления в должность канцлера ФРГ. Во время предвыборной кампании он выступал за поддержку Украины и тесное взаимодействие Германии с ЕС и НАТО.

Анастасия Домбицкая