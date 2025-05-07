Фридрих Мерц показал неровный старт

Нового канцлера ФРГ выбрали со второй попытки. Еще в феврале немецкие СМИ писали, что 69-летний Фридрих Мерц станет дерзким, рискованным, но готовым на компромиссы политиком. Тогда же он возглавил рейтинг самых перспективных кандидатов на пост главы правительства. Но уже к концу апреля, согласно данным опросов, 79% немцев заявили, что потенциальному германскому лидеру нельзя доверять. Также, вероятно, решили и в коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. Новый пост, как выражаются некоторые эксперты, Мерцу достался после «унизительной пощечины». Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

Фридрих Мерц родился в 1955-м в Брилоне в семье юристов. Со школьной скамьи по примеру отца он присоединился к христианским демократам, молодежной организации партии. С 1976-го изучал право в университетах Бонна и Марбурга по стипендии. После выпуска работал в окружном суде, юристом в Союзе химпромышленности и вел адвокатскую практику. В начале девяностых в 33 года стал самым молодым депутатом Европарламента от ХДС, затем членом Бундестага и зампредседателя фракции ХДС/ХСС. К нулевым он уже один из ведущих членов фракции, но проигрывает в гонке за лидерство своему «ближайшему врагу» Ангеле Меркель, продолжил директор Центра европейской информации Николай Топорнин: «Политики стали антиподами в ХДС. Меркель лучше понимала, какие реформы нужно проводить на востоке, в особенности в сфере здравоохранения, рынка труда, занятости. И здесь они не сошлись. Мерц ни в какую не соглашался с началом ее лидерства. Дело дошло до того, что в 2007 году он вообще отказался баллотироваться на следующих парламентских выборах от ХДС/ХСС и ушел в коммерцию».

Почти 10 лет Мерц консультировал с десяток крупных немецких корпораций. Это принесло ему репутацию ведущего экономического и финансового эксперта и прозвище «немецкий Трамп». Но едва Меркель отказалась от гонки за пост председателя ХДС, Мерц решил вернуться из политического небытия. Лишь третья попытка оказалась успешной: четыре года назад он стал первым лидером партии без правительственного опыта. А 6 мая 2025-го впервые в истории ФРГ проиграл в первом туре голосования на пост канцлера, заметила президент ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «То, что произошло, по существу означало вотум недоверия Мерцу либо со стороны однопартийцев, либо социал-демократов. И те, и другие входят в большую коалицию.

Это такой холодный душ и в личностном, и в профессиональном плане. И мне представляется, что Мерц будет более взвешенно подходить к тем решениям, которые станет предлагать».

Мерц — классический правый либерал и убежденный трансатлантист: он выступает за упрощение налоговой системы и ограничение иммиграции, поддерживает идею тесного взаимодействия Германии с ЕС и НАТО и создания «армии для Европы». Как отмечает The Associated Press, в «черно-красной коалиции» он уже протолкнул планы по увеличению расходов на оборону. Мерц — сторонник военной поддержки Киева и выступал за ужесточение санкций против России. О том, чего глобально от него можно ожидать, рассуждает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: «Что касается России, то, по крайней мере, он постарается не допускать дальнейшего ухудшения отношений. Аналогично Брюссель ожидает, что он сможет найти общий знаменатель с Трампом.

Перед ним стоит достаточно много задач по внешнеполитическим направлениям.

Подозреваю, что для него это станет одним из приоритетов. Если говорить про хозяйственный вектор, то малый и средний бизнес уже заранее определил его нелицеприятным для них канцлером, где крупный капитал поставлен впереди хозяйственной телеги, плюс жесткое регулирование миграционных процессов».

При этом последний пункт с энтузиазмом поддерживают многие немцы, отметил житель Баварии Константин Долинин: «Он оптимальный канцлер со своим прошлым, опытом и авторитетом. А то, что произошло, это просто напоминание, что надо учитывать мнение многих и не отходить от повестки. Кроме того, Мерц обладает удостоверением пилота легкомоторных самолетов и прекрасно им пользуется. Это говорит о том, что он умеет брать штурвал в свои руки и нести ответственность, он психологически готов к этой должности».

Впрочем, из-за курьеза с первым формальным туром голосования СМИ и наблюдатели уже называют нового канцлера хромой, слабой уткой, сомневаясь, что она когда-нибудь взлетит.

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Екатерина Вихарева