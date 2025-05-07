Пашинян приедет в Москву на парад Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в парламенте республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, поеду»,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС).

Ранее в пресс-службе Кремля говорили, что армянский премьер в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

6 мая Кремль анонсировал приезд 29 иностранных лидеров на парад Победы 9 мая. На высшем уровне, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены «на достаточно высоком уровне».

Анастасия Домбицкая