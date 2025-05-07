Республиканский конкурс детского рисунка «Где мы – там Победа!» завершен, экспертное жюри оценило работы детей и подростков в трех возрастных категориях: от 5 до 8, от 9 до 12 и от 13 до 16 лет.



В коллаже использованы рисунки призеров

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Иллюстрации подготовили дети и подростки из всех дочерних обществ компании и производственных отделений. Они представили 337 работ, выполненных акварелью, гуашью, акрилом и другими графическими материалами.

Призеры среди участников 5-8 лет:

Арина Крашенинникова (ИАП «Башкирэнерго»);

Аслан Комурбаев (ПО «НЭС»);

Ксения Пигалёва (ПО «СВЭС»).

Призеры среди участников 9-12 лет:

Елизавета Пашкова (ПО «СВЭС»);

Варвара Мусина (ПО «ИТиС»);

Тансылу Нафикова (ПО «ОЭС»).

Призеры среди участников 13-16 лет:

Юлия Суркова (ПО «СВЭС»);

Ксения Иванцова (ПО «ИЭС»);

Елена Максимова (ПО «БЭС»).

Помимо победителей в основных возрастных категориях, в дополнительной номинации «За эмоциональный интеллект» экспертное жюри отметило работу Азалии Хабибуллиной (ПО «ИЭС»).

По итогам интернет-голосования приз зрительских симпатий достался Карине Хуснуллиной (ПО «УГЭС»).