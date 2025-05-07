«Где мы – там Победа!»
Республиканский конкурс детского рисунка «Где мы – там Победа!» завершен, экспертное жюри оценило работы детей и подростков в трех возрастных категориях: от 5 до 8, от 9 до 12 и от 13 до 16 лет.
Иллюстрации подготовили дети и подростки из всех дочерних обществ компании и производственных отделений. Они представили 337 работ, выполненных акварелью, гуашью, акрилом и другими графическими материалами.
Призеры среди участников 5-8 лет:
Арина Крашенинникова (ИАП «Башкирэнерго»);
Аслан Комурбаев (ПО «НЭС»);
Ксения Пигалёва (ПО «СВЭС»).
Призеры среди участников 9-12 лет:
Елизавета Пашкова (ПО «СВЭС»);
Варвара Мусина (ПО «ИТиС»);
Тансылу Нафикова (ПО «ОЭС»).
Призеры среди участников 13-16 лет:
Юлия Суркова (ПО «СВЭС»);
Ксения Иванцова (ПО «ИЭС»);
Елена Максимова (ПО «БЭС»).
Помимо победителей в основных возрастных категориях, в дополнительной номинации «За эмоциональный интеллект» экспертное жюри отметило работу Азалии Хабибуллиной (ПО «ИЭС»).
По итогам интернет-голосования приз зрительских симпатий достался Карине Хуснуллиной (ПО «УГЭС»).
Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»