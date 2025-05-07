Аэропорты Иваново и Ярославль приостановили работу

В аэропортах Иваново (Южный) и Ярославль (Туношна) ввели ограничения на прием и и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. За два дня, 6 и 7 мая, ограничения в аэропорту Ярославля вводили дважды. Последний раз их сняли сегодня в 13:48 мск. В аэропорту Иваново до этого ограничения вводились в ночь на 6 мая, в 6:06 мск авиагавань возобновила работу.

Утром 7 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о трех сбитых беспилотниках на подлете к административному центру. Глава региона уточнил, что пострадавших и повреждений нет. В 10:31 мск оперштаб Ивановской области сообщил о продлении режима опасности БПЛА, он введен в регионе с прошлого вечера.

За сутки, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 524 украинских беспилотника над территорией России. Информация по регионам не уточняется.