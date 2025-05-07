Судостроительный комплекс «Звезда» провел церемонию закладки двух балкерных судов. В честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне им присвоены имена «Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария» — Героев Советского Союза, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень, оператором проекта выступает «Роснефть». В честь юбилея Победы компания организует и активно участвует в патриотических мероприятиях, которые способствуют укреплению исторической памяти, воспитанию гражданской ответственности и сохранению культурного наследия.

Минфин с 13 мая вернется к покупке валюты и золота по бюджетному правилу. Ведомство до 5 июня планирует покупать иностранную валюту и золото на 41,5 млрд руб., ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд руб.

Китайская Geely планирует выкупить все акции производителя электромобилей Zeekr и взять компанию под полный контроль. На данный момент Geely располагает пакетом в 65,7% акций Zeekr и в случае приобретения оставшейся доли планирует вывести бумаги компании с Нью-Йоркской фондовой биржи. Zeekr была выделена из Geely в марте 2021 года. В прошлом году компания провела IPO.