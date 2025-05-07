Суд арестовал бывшего владельца фабрики пуховых платков Олега Гремпеля

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал бывшего владельца ООО «Фабрика оренбургских пуховых платков» Олега Гремпеля. Ранее задержанный предприниматель пробудет в СИЗО до 11 июня текущего года.

Бывший владелец вязальной фабрики подозревается в мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Арбитражный суд Московской области в прошлом году признал бизнесмена банкротом.

В 2014-2015 годах аффилированное предпринимателю ООО «Восток», специализирующееся на управлении собственной или арендованной недвижимостью, получило от Минпромторга РФ около 70 млн руб. субсидии на создание индустриального парка «Оренбургский пуховый платок». Позже ведомство в суде добилось взыскания этой суммы обратно из-за неисполнения условий предоставления субсидии.

Андрей Сазонов