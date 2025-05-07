Песков посоветовал звонить в Киев для разъяснения целей БПЛА в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков адресовал Украине вопрос о целях ночных ударов БПЛА по Москве и Московской области. Он порекомендовал позвонить в Киев и спросить об этом. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Прошедшей ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении ударов семи беспилотников, летевших на столицу. В связи с этим было отменено и задерживалось несколько рейсов в аэропорту Перми.

Также приостанавливали работу аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В 5:30 мск ограничения в Шереметьево были сняты. В 11:44 мск возобновили работу Домодедово и Жуковский.