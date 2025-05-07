В Новороссийске 7 мая ограничат движение машин для репетиции парада Победы

В Новороссийске 7 мая на нескольких улицах временно ограничат движение всех видов транспорта для проведения репетиции парада Победы. Об этом сообщили в пресс-службе города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

С 19:30 до 24:00 проезд будет запрещен по ул. Советов, на участке от ул. Кутузовской до ул. Свободы. С 19:00 до 24:00 по Анапскому шоссе, на участке от ул. Московской до ул. Кутузовской.

Ряд временных ограничений также будет действовать 9 мая. С 5:00 до 14:00 движение будет запрещено по участкам ул. Магистральной, Кутузовской, Сипягина, Чайковского, Советов, Леднева, Свободы, Рубина и Анапскому шоссе.

С 20:00 до 23:00 движение ограничат на ул. Новороссийских Партизан и Революции 1905 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске генеральная репетиция парада Победы пройдет в ночь с 7 на 8 мая. В ней примут участие казаки-черноморцы, которые пройдут парадным маршем в особо парадной форме.

Саркис Айвазян