Экс-вратарь ФК «Динамо» Антон Шунин объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь московского футбольного клуба «Динамо» принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он заявил в интервью «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

38-летний Шунин дебютировал за московский клуб в 2007 году. В составе «Динамо» он провел 17 сезонов. В прошлом году вратарь покинул команду по истечении контракта. После ухода из «Динамо» год не играл.

«Год назад я не планировал заканчивать карьеру. Думал, что этот момент далек, и я подпишу контракт с ''Динамо''. Когда не продлили, задумался о другой команде — хочу ли я играть гдето еще? <...> В какойто момент понял главное — у меня нет желания играть за другой клуб кроме ''Динамо''. Это стало самым важным в моей истории», — сказал Шунин.

Прощальный матч Шунина пройдет 18 мая в день матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и тольяттинским «Акроном». Встреча пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

В составе «Динамо» Шунин трижды становился бронзовым призером чемпионата России (2008, 2022, 2024), а также выигрывал первенство ФНЛ2016/17 (сейчас — Первая лига). За московский клуб вратарь провел 366 матчей, 125 из которых отыграл «на ноль». Он занимает второе место в истории «Динамо» по количеству игр, уступая только защитнику Александру Новикову (395), который играл за клуб с 1975 по 1987 год.

Таисия Орлова