Аэропорт Ярославля возобновил работу

Аэропорту Ярославля с 13:48 по мск возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщила Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, они продлились более двух часов.

Из-за угрозы атаки БПЛА сегодня в ночь, 7 мая, не работали несколько российских аэропортов. Ограничения вводились в том числе в московских Шереметьево и Домодедово, в последнем — более чем на 17 часов. В Москву и из нее было отменено более 100 рейсов «Аэрофлота». По оценке Ассоциации туроператоров России, ограничения в аэропортах по всей стране затронули 60 тыс. пассажиров.