Байден: Трамп проводит «политику умиротворения» в отношении России

Экс-президент США Джо Байден заявил в интервью BBC, что нынешний глава государства Дональд Трамп, оказывая давление на Украину, проводит «современную политику умиротворения» в отношении России. Это первое интервью господина Байдена с тех пор, как он покинул Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

По мнению бывшего президента, политика Трампа не поможет остановить Москву. Про Владимира Путина господин Байден сказал: «Он считает, что имеет исторические права на Украину… Он не может смириться с тем фактом, что… Советский Союз распался. Любой, кто думает, что он остановится, просто глуп».

Джо Байден также отметил, что его обеспокоил бурный характер переговоров Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале — по его мнению, это было «ниже достоинства Америки».

Бывший президент раскритиковал и другие внешнеполитические действия Дональда Трампа — в том числе его угрозы Панаме, заявления о желании присоединить Гренландию и Канаду, а также решение переименовать Мексиканский залив в Американский. По мнению господина Байдена, при Дональде Трампе Европа может «потерять уверенность в надежности Америки и лидерстве Америки», причем другие союзники США также могут начать сомневаться в них.

Америка подводит итоги первых 100 дней в Белом доме 47-го президента США, подробнее об этом — в материале «Трампический шторм».

Яна Рождественская