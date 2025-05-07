Задержан подозреваемый в избиении подростка в апарт-отеле на севере Петербурга

Полиция задержала подростка, подозреваемого в избиении знакомого в апарт-отеле по адресу Толубеевский проезд, 8к2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 3 мая в полицию поступила телефонограмма из больницы — с открытой травмой головы и переломом основания черепа в тяжелом состоянии был доставлен 15-летний юноша, уроженец Перми. Как стало известно правоохранителям, молодой человек ночью поссорился со знакомым, из-за чего началась драка. В результате удара потерпевший упал и ударился головой о бетонную стену.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Возле дома № 41 по проспекту Ветеранов полиция задержала 16-летнего подозреваемого, ему предъявили обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двоих участников группы избивавших прохожих трэш-блогеров задержали в Петербурге.

Дарья Астанина