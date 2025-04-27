Двоих участников группы избивавших прохожих трэш-блогеров задержали в Петербурге

Сотрудники полиции задержали в Петербурге двоих участников группы трэш-блогеров, подозреваемых в избиении прохожих и грубом нарушении общественного порядка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в минувший четверг, 24 апреля, в интернете появилось видео, на котором группа лиц, находясь в вагоне поезда метро, на перегоне между станциями «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского 1» оскорбляла окружающих и распивала алкоголь, снимая все происходящее на камеру.

На следующий день оперативники задержали основного участника «перформанса» — 24-летнего жителя города Пушкино Московской области. Подозреваемого заключили под стражу по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Спустя сутки возле дома 2 по улице Новоселов полицейскими был задержан еще один представитель компании — 17-летний житель Невского района Петербурга. Предварительно установлено, что вечером того же дня он из хулиганских побуждений беспричинно избил 21-летнего молодого человека на улице Коллонтай. В отношении задержанного также возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали еще одного блогера, на видео распивавшего водку в кабине машиниста поезда метро.

Андрей Цедрик