«Ростелеком» открыл в Уфе галерею под открытым небом

В преддверии Дня Победы «Ростелеком» представил в Уфе галерею под открытым небом. Работы известных уличных художников Виктора Ермоленко и Азамата «1234» украсили телекоммуникационные шкафы в историческом центре города. Металлические боксы превратились в арт-объекты, которые напоминают уфимцам и гостям города о подвигах героев Великой Отечественной войны.

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Творения художников можно увидеть на улицах Гафури, Валиди, Цюрупы, Коммунистической, Кирова и Карла Маркса. Образы солдат, сцены сражений, символы памяти — авторы постарались рассказать о героизме солдат тех лет, чтобы современное поколение не забывало, через что пришлось пройти их дедам и прадедам в 1941–1945 годах.

Сергей Чирков, директор по работе с массовым клиентом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане»:

«Благодаря проекту наши телекоммуникационные шкафы будут напоминать уфимцам о победе в той страшной войне, которая унесла миллионы человеческих жизней. Мы предоставили молодым художникам возможность продемонстрировать современникам свой взгляд на события тех лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Следующая фотография 1 / 8 Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане Фото: Коммерсантъ / пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане

Виктор Ермоленко, художник:

«Важно помнить, каким невероятным трудом и огромными жертвами нашим предкам удалось одержать победу в 1945 году. В наших работах мы постарались передать эмоции и уважение к подвигу ветеранов, превратив обычные городские объекты в символы памяти».

Галерея под открытым небом станет одним из символов, посвященных юбилею Победы. Первые 20 работ уже украсили улицы столицы Башкирии. До конца мая появятся еще столько же.

* * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

ПАО "Ростелеком"в Башкортостане