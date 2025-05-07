«Ростелеком» открыл в Уфе галерею под открытым небом
В преддверии Дня Победы «Ростелеком» представил в Уфе галерею под открытым небом. Работы известных уличных художников Виктора Ермоленко и Азамата «1234» украсили телекоммуникационные шкафы в историческом центре города. Металлические боксы превратились в арт-объекты, которые напоминают уфимцам и гостям города о подвигах героев Великой Отечественной войны.
Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком» в Башуортостане, Коммерсантъ
Творения художников можно увидеть на улицах Гафури, Валиди, Цюрупы, Коммунистической, Кирова и Карла Маркса. Образы солдат, сцены сражений, символы памяти — авторы постарались рассказать о героизме солдат тех лет, чтобы современное поколение не забывало, через что пришлось пройти их дедам и прадедам в 1941–1945 годах.
Сергей Чирков, директор по работе с массовым клиентом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане»:
«Благодаря проекту наши телекоммуникационные шкафы будут напоминать уфимцам о победе в той страшной войне, которая унесла миллионы человеческих жизней. Мы предоставили молодым художникам возможность продемонстрировать современникам свой взгляд на события тех лет».
Виктор Ермоленко, художник:
«Важно помнить, каким невероятным трудом и огромными жертвами нашим предкам удалось одержать победу в 1945 году. В наших работах мы постарались передать эмоции и уважение к подвигу ветеранов, превратив обычные городские объекты в символы памяти».
Галерея под открытым небом станет одним из символов, посвященных юбилею Победы. Первые 20 работ уже украсили улицы столицы Башкирии. До конца мая появятся еще столько же.
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.
ПАО "Ростелеком"в Башкортостане
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