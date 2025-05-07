В Свердловскую область привезли из Кыргызстана первую партию клубники

Из Кыргызстана в Свердловскую область привезли первую партию клубники, поставками занимается компания «Флагман», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Ягоды поставляются на Урал напрямую — об этом «Флагман» договорился с киргизскими производителями в марте, в том числе и с крупнейшим из них. Как отметил руководитель компании Евгений Розенблит, в Кыргызстане производители клубники поливают растения горной водой. «Так как это прямые поставки, уральцы смогут получать ягоды с минимальной наценкой и хорошего качества»,— сказала заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова.

Ягоды доставили 7 мая в Екатеринбург — их загрузили в машину прямо на полях. Для сохранности ягод были созданы спецусловия: в кузове в течение нескольких часов поэтапно понижали температуру воздуха до +2. Первая партия клубники поступит в магазины Екатеринбурга и агломерации уже 8 мая.

Напомним, из Турции в Екатеринбург 18 апреля поступили 20,3 тонны мандаринов. При лабораторных исследованиях на этих фруктах обнаружили красную померанцевую щитовку, однако для человека она опасности не представляет: перед употреблением продукты нужно хорошо помыть.

Ирина Пичурина