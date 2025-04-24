В Екатеринбург привезли 20 тонн турецких мандаринов с вредителями

Из Турции в Екатеринбург 18 апреля поступили 20,3 тонны мандаринов. При лабораторных исследованиях на этих фруктах обнаружили красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii), сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Фрукты прошли фитосанитарный контроль, включая досмотр и лабораторные экспертизы. Вредитель был найден на плодах в живом виде. Красная померанцевая щитовка может распространяться через зараженный посадочный материал, такие как саженцы и черенки цитрусовых.

Однако ввезенные мандарины не представляют высокого фитосанитарного риска, поэтому их ввоз в Свердловскую область не ограничен. В соответствии с решением совета ЕАЭС, плоды, зараженные этим вредителем, допускаются к выпуску в оборот. Для человека они опасности не представляют: перед употреблением продукты нужно хорошо помыть.

Ранее из Китая в Екатеринбург автотранспортом привезли крупную партию манго весом 18,7 тонн и стоимостью более 3 млн руб. С начала года в Свердловскую область импортировали более 220 тонн манго.

Ирина Пичурина