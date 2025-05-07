В Воронежской области могут ограничить работу мобильного интернета

В Воронежской области с 7 по 9 мая могут ограничить работу мобильного интернета. Как объяснили в пресс-службе регионального правительства, эта мера принята «в целях обеспечения дополнительной безопасности».

В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже запланировано проведение парада и других массовых мероприятий. В начале недели губернатор Александр Гусев говорил, что в случае возникновения угрозы некоторые мероприятия могут быть отменены. В ночь на среду, 7 мая, над Воронежской областью были сбиты семь украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений не было.

В «Сбере» также предупредили, что в связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни в Воронежской области могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи.

Вчера, 6 мая, об ограничениях работы мобильного интернета в целях обеспечения безопасности предупредили власти Курской области.Также связь может быть ограничена в праздничные дни в Москве.

Сергей Толмачев, Воронеж