ЦБ Китая принял меры поддержки экономики в условиях тарифной войны с США

Народный банк Китая (PBOC) анонсировал принятие целого ряда мер, направленных на поддержку экономики страны. Это первые меры китайских властей с тех пор, как Дональд Трамп ввел повышенные импортные пошлины на все китайские товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

PBOC, среди прочего, снизил ставку на заем средств у центробанка на 0,25%. Таким образом, ключевые ставки с 7 мая составят 1,2%, 1,4% и 1,5% в зависимости от сроков займа. Кроме того, ЦБ снизил требования к финансовым институтам по объему денежных резервов. Этот коэффициент, рассчитываемый исходя из обязательств банков по депозитам, с 15 мая будет снижен на 0,5% — до 6,1%.

10 апреля президент США объявил об увеличении пошлин на все китайские товары с 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Однако позднее китайские власти вывели ряд товаров из-под повышенного тарифа, а уже сегодня стало известно, что Китай и США вскоре проведут переговоры по торговой сделке. Они должны состояться во время визита вице-премьера Госсовета Китая Хэ Лифэна в Швейцарию с 9 по 12 мая.

Кирилл Сарханянц