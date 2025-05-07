«РИА Новости»: Вучич вылетел в Москву для участия в параде Победы

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Россию для участия в праздновании 80-летия Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Визит сербского лидера оставался под вопросом из-за его состояния здоровья.

«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади»,— цитирует агентство своего собеседника.

Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин 9 мая проведет переговоры со своим сербским коллегой. По словам господина Ушакова, стороны обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.

Сербские СМИ ранее сообщали, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в своем воздушном пространстве спецборта президента Сербии Александра Вучича. По сведениям Kurir, Литва объяснила запрет «техническими и дипломатическими обстоятельствами». Власти Латвии же посчитали основанием для отказа «политическую чувствительность цели» полета.

6 мая Кремль анонсировал приезд 29 иностранных лидеров на парад Победы 9 мая. На высшем уровне, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены «на достаточно высоком уровне».

Анастасия Домбицкая