В аэропортах Ставрополя и Минвод произошли отмены рейсов до Москвы
Авиакомпании отменили несколько рейсов между Москвой и Ставропольским краем из-за временных ограничений в воздушном пространстве центральной России. Меры связанны с обеспечением безопасности полетов, сообщает пресс-службе аэропорта Шереметьево.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В Ставрополе не состоялись два рейса из Шереметьево и два обратных рейса в московский аэропорт. В Минеральных Водах также отменили несколько рейсов до Шереметьево, а вылеты из Домодедово и Внуково задерживаются.
По сообщению пресс-службе аэропорта Шереметьево перевозчики предпринимают меры для нормализации расписания. Пассажирам отмененных рейсов предлагают либо перебронировать билеты, либо вернуть их стоимость.