В аэропортах Ставрополя и Минвод произошли отмены рейсов до Москвы

Авиакомпании отменили несколько рейсов между Москвой и Ставропольским краем из-за временных ограничений в воздушном пространстве центральной России. Меры связанны с обеспечением безопасности полетов, сообщает пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Ставрополе не состоялись два рейса из Шереметьево и два обратных рейса в московский аэропорт. В Минеральных Водах также отменили несколько рейсов до Шереметьево, а вылеты из Домодедово и Внуково задерживаются.

По сообщению пресс-службе аэропорта Шереметьево перевозчики предпринимают меры для нормализации расписания. Пассажирам отмененных рейсов предлагают либо перебронировать билеты, либо вернуть их стоимость.

Николай Аксенов