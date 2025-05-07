В Челябинске частично закроют движение на Свердловском проспекте

В центре Челябинска почти на два месяца закроют движение транспорта на участке Свердловского проспекта возле сквера Алое поле. Это необходимо для реконструкции теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации города.

Движение транспорта будет закрыто с 8 часов 10 мая до 23 часов 30 июня на участке Свердловского проспекта от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны на полосах по направлению ко дворцу спорта «Юность».

На время закрытия общественный транспорт изменит схему движения. Информацию о новых маршрутах пресс-служба мэрии обещает разместить позже. Автомобилистам рекомендуют учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.