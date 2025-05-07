Москалькова провела тяжелые переговоры с Украиной о возвращении россиян из Сум

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела переговоры с Киевом о возвращении жителей Курской области из украинского города Сумы в РФ. Встреча состоялась на белорусско-украинской границе и прошла непросто, рассказала омбудсмен.

Накануне, 6 мая, госпожа Москалькова приезжала на белорусско-украинскую границу, чтобы встретить вернувшихся из плена военнослужащих РФ. «Вчера были очень тяжелые переговоры с украинской стороной о продолжающемся (удержании.—“Ъ”) в заложниках жителей Курской области»,— сообщила омбудсмен журналистам (цитата по ТАСС).

Во время оккупации Курской области украинская сторона, как утверждается, вывезла в Сумы более 70 жителей региона, 25 из них позднее вернули в Россию. В конце апреля Татьяна Москалькова сообщила, что на территории Украины остаются еще 50 мирных граждан РФ. По ее словам, по этому вопросу ведутся регулярные переговоры с Международным комитетом Красного Креста и властями Киева, однако Украина пока не дала положительного ответа.