Минобороны показало кадры с освобожденными пленными

Министерство обороны представило кадры обмена военнопленными между Россией и Украиной. На них военнослужащие садятся в автобус у КПП на территории Белоруссии.

Видеозапись Минобороны транслирует телеканал «Звезда». Еще несколько фотографий опубликовала омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. На одном из фото мужчина сидит на медицинской каталке у машины скорой помощи.

Ранее Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими в формате «205 на 205». Посредником выступили ОАЭ. Предыдущий обмен военнопленными между странами прошел 19 апреля.