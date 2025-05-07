Минград выдал разрешение на планировку территории под театр на Гребном канале

Областной минград в апреле 2025 года выдал ООО «ГК "Нижний Новгород"» разрешение на подготовку проекта планировки территории под строительство гостиницы и театра на набережной Гребного канала. Подготовить документацию необходимо до 16 апреля 2026 года, следует из приказа министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Ориентировочная площадь в границах подготовки проекта планировки — 13 га. Здание гостиницы запланировано площадью до 30 тыс. кв.м., театра — до 60 тыс. кв. м.

Ранее власти региона сообщали, что в районе Гребного канала планируется строительство нового здания для оперного театра. В июле 2024 года стало известно, что концепцию нового оперного театра готовит бюро Speech по заказу АНО «Центр 800».

С 2007 года новое здание театра планировали строить в парке Пушкина, однако проект строительства не прошел экспертизу, финансирование на само строительство подтверждено не было, и впоследствии власти отказались от идеи возведения здания в этом парке.

Галина Шамберина