Почти на 17% подорожала долгосрочная аренда квартир в Сормове

В апреле 2025 года долгосрочная аренда квартир в Сормовском районе Нижнего Новгорода подорожала почти на 17% по сравнению с мартом. Такие данные представил сервис аренды жилья «Яндекс. Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рост стоимости съемного жилья сервис зафиксировал в четырех районах Нижнего Новгорода: в Сормовском районе на 16,9% (до 31 тыс. руб.), в Московском — на 7,7% (26,8 тыс.), в Нижегородском — на 5% (49 тыс.), в Советском — на 1% (42 тыс.)

Руководитель сервиса Роман Жуков объясняет скачок стоимости аренды в Сормове ростом предложения квартир в районе на 13,6% в апреле. На рост медианной ставки стоимости долгосрочной аренды в этом районе также повлиял выход на рынок нескольких высокобюджетных объектов. Например, в апреле 2025 года в сегмент съемного жилья вышла трехкомнатная квартира стоимостью 71 тыс. руб.

Снижение стоимости долгосрочной аренды заметнее всего в Автозаводском (-3,8%; 25,6 тыс. руб.), Канавинском (-2,2%; 40,1 тыс. руб.) и Приокском (-0,7%; 31,1 тыс. руб.) районах. Наиболее низкие медианные ставки в городе представлены в Автозаводском (25,6 тыс. руб.), Московском (26,8 тыс. руб.) и Сормовском (31 тыс. руб.) районах, наиболее высокие — в Нижегородском (49 тыс. руб.) и Советском (42 тыс. руб.). Стагнацию стоимости аренды показал Ленинский район, стоимость аренды за апрель там снизилась всего на 0,1% — до 33,8 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Приволжье» сообщал о снижении стоимости долгосрочной аренды квартир в Нижнем Новгороде на 6%. В I квартале средняя стоимость аренды в городе составила 33 тыс. руб.

Анастасия Титова