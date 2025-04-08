Долгосрочная аренда квартир подешевела в Нижнем Новгороде в I квартале 2025 года

По данным «Авито Недвижимость», за I квартал 2025 года стоимость долгосрочной аренды квартир в Нижнем Новгороде снизилась на 6% по сравнению с IV кварталом 2024 года. В том числе, арендные ставки на однокомнатные квартиры снизились на 6%, двухкомнатные — на 12%, трехкомнатные — на 10%, студии — на 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В I квартале средняя стоимость аренды квартиры в месяц в Нижнем Новгороде составила 33 тыс. руб., однокомнатной — 30 тыс. руб. В целом по России средняя стоимость долгосрочной аренды снизилась на 9% за тот же период. Сильнее всего подешевел съем двухкомнатных (-10%) и трехкомнатных (-9%) квартир. Самые заметные изменения наблюдались в Москве (-13%), Челябинске и Волгограде (-11%), Краснодаре (-10%). За квартал стоимость аренды снизилась в 25 из 44 городов исследования.

По дороговизне арендного жилья Нижний Новгород по итогам I квартала занимает девятое место. На первом месте Москва (70 тыс. руб.), на втором — Хабаровск (45 тыс. руб.), на третьем — Сочи (40 тыс. руб.). В ПФО Нижний Новгород на втором месте после Казани (35 тыс. руб.)

Предложение квартир в Нижнем Новгороде городе выросло за год на 95%, в том числе однокомнатных в 2,1 раза, двухкомнатных — на 95%, трехкомнатных — на 80%, студий — вдвое. В целом предложение квартир на платформе выросло за год на 58%.

Спрос на аренду долгосрочного жилья в Нижнем Новгороде вырос на 10% в годовом выражении, что больше, чем в целом по стране (8%). Больше всего в Нижнем Новгороде интересовались трехкомнатными квартирами (+33%); на однокомнатные и двухкомнатные квартиры спрос увеличился на 6% в каждом.

В целом спрос по сравнению с I кварталом 2024 года вырос в 35 из 44 городов исследования. Заметнее всего во Владивостоке (+41%), Барнауле (+27%) и Улан-Удэ (+22%).

Анастасия Титова