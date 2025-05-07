Главу села Кленовское отправили в колонию за мошенничество на 2,8 млн рублей

В Свердловской области Нижнесергинский районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима главу села Кленовское Александра Матвеева. Его судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Матвеев

Фото: Прокуратура Свердловской области Александр Матвеев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что с мая 2017 по июль 2018 года осужденный, используя служебное положение, заключил 34 фиктивных договора на благоустройство поселения, стоимость работ должна была составить свыше 2,8 млн руб. Эти сделки были оформлены с индивидуальным предпринимателем, но работы не выполнялись, о чем главе было известно. Глава поселения договаривался с местными жителями и работниками муниципального предприятия, чтобы они выполняли работы за меньшую плату, а оставшиеся деньги присваивал себе.

На суде Александр Матвеев не признал вину. Суд также взыскал с осужденного сумму материального ущерба, который был нанесен селу.

Напомним, накануне прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Артемовского городского округа (Свердловская область) Константина Трофимова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 3,9 млн руб.

Ирина Пичурина