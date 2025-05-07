В Екатеринбурге на «Бессмертный полк» не пустят со стеклом и детскими колясками

В 2025 году на входе в зону шествия «Бессмертного полка» будет усиленный досмотр, рассказал руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков. Он отметил, что такие строгие меры принимаются впервые, но они обусловлены особенностями текущего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пройти через КПП на ул. Царской можно будет с 8 до 12 утра. За металлические ограждения нельзя будет проносить колюще-режущие предметы, алкоголь, табачную продукцию, спички, воду или другие напитки объемом более 500 мл. При этом не допускается проносить стеклянные бутылки и в целом стекло в любом виде, в том числе и в рамке портрета героя. Помимо этого, пройти нельзя будет с аэрозольными баллонами, детскими колясками, за исключением инвалидных, экстремистскими материалами.

На шествие можно прийти с флагами России, символикой «Бессмертного полка», георгиевскими лентами, официальную символику 80-летия Победы, а также символику СВО. Нельзя будет пройти с «символикой иностранных и ныне не существующих государств», флагами регионов, политических партий или рекламными плакатами.

Господин Боровиков учтонил, что если фото родственника нет, в конструкторе рамок на сайте можно ввести его данные, а вместо изображения выбрать звезду с георгиевской лентой. По его словам, портрет героя можно не только пронести в рамке, но и оформить в виде бейджа, нанести на одежду или транспортное средство.

Напомним, акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге пройдет впервые с 2022 года. Ожидается, что в ней примут участие 150 тыс. человек.

Подробнее о праздничных мероприятиях к 9 Мая в Свердловской области — в материале «На улицы вновь выходит "Бессмертный полк"»

Анна Капустина