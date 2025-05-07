Представленная в Черноземье сеть Fix Price начнет продавать крепкий алкоголь

Сеть магазинов с фиксированными ценами Fix Price, представленная во всех шести регионах Черноземья, получила лицензии на торговлю алкогольной продукцией, о чем свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Три лицензии были выданы департаментом торговли и услуг Москвы в марте и апреле текущего года, а еще одна — министерством сельского хозяйства Московской области 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Источник «Ъ», близкий к компании, сообщил о начале тестирования продаж крепкого алкоголя в нескольких столичных магазинах сети. Ассортимент включает в себя водку, виски, ром и настойки.

Ранее Fix Price уже начала реализацию слабоалкогольных напитков, для которых получение лицензии не требуется. Речь идет о пиве и пивных напитках.

Fix Price был основан в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, учредителями «Копейки» и совладельцами «Центробуви». По собственным данным компании, 69,7% акций Fix Price принадлежат структурам Сергея Ломакина, 2,8% — менеджменту, а 27,5% находятся в свободном обращении (free-float). Глобальные депозитарные расписки Fix Price торгуются на Московской и Астанинской международных биржах. Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль ритейлера в первом квартале 2025 года выросла на 4,4% в годовом выражении, достигнув 3,4 млрд руб., выручка увеличилась на 3,9%, до 74,4 млрд руб. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Армении, Монголии и ОАЭ. Также компания планирует выход на рынок Сербии.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ».