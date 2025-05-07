«Уральские авиалинии» массово отменили рейсы из-за ограничений в Москве

Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» массово задерживаются или отменяются из-за ограничений на работу аэропортов в Москве. Как сообщили в пресс-службе компании, расписание отправлений изменено как в Москве, так и в других городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ночью рейсы компании вынужденно приземлились на «запасных» аэродромах, другие были задержаны. На 9:30 по московскому времени почти 8,5 тыс. пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают вылета как в Москву, так и из нее в различных городах России и за рубежом. Всего компания была вынуждена отменить 18 рейсов, на «запасных» аэродромах в 9:30 мск находились девять самолетов, задержано около 40. Пассажирам отмененных рейсов предлагается обменять билеты на другое время или вернуть за них деньги.

Так, в Екатеринбурге, согласно расписанию аэропорта Кольцово, на вылет до Домодедово отменены рейсы «Уральских авиалиний» U6-266 и U6-270, до 23:15 задерживается рейс U6-264, до 12:30 — U6-272. Кроме того, отменены самолеты «Победы» (рейс DP-404 до Внуково) и три московских рейса «Аэрофлота» (SU-1401, SU-1417, SU-1403 в Шереметьево), до 14:40 отложено отправление рейса SU-1023.

Напомним, ночью 7 мая в Шереметьево и Внуково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. Для обоих аэропортов их сняли в 4:07 мск, однако через 40 минут их снова ввели в Шереметьево, ограничения также вводились в Домодедово. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за последний день над Москвой было сбито 11 украинских БПЛА.

Ирина Пичурина