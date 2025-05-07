В Ярославле проспект встал в пробку и подорожало такси

В Ярославле Московский проспект стоит в пробке, наиболее сложная ситуация при движении на выезд из города. Согласно данным Яндекс.Карт, заторы наблюдаются от Богоявленской площади до улицы Калинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Очевидцы сообщали, что выезд из города сегодня утром перекрывали. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщил об отраженной атаке беспилотников.

Кроме того, в городе выросли цены на такси. Если ранее поездка из Заволжского района на Нефтестрой обходилась в 500 руб., то сейчас ее стоимость в районе 1,5 тыс. руб. Напомним, что в Ярославле временно отменили штрафы за безбилетный проезд из-за сбоев оплаты на фоне ограничения мобильного интернета из-за угроз БПЛА.

Алла Чижова