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На подлете к Ярославлю сбиты три БПЛА

Вблизи Ярославля удалось нейтрализовать атаку трех украинских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. Разрушений и пострадавших нет.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти предупредили, что на территории региона могут быть фрагменты беспилотников. Граждан просят соблюдать осторожность и сообщать о находках по телефону 112.

Министерство обороны и силовые ведомства продолжают работать для обеспечения безопасности в регионе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 6 мая вводились ограничения на работу ярославского аэропорта Туношна, кроме того, из-за угрозы атаки была ограничена скорость мобильного интернета.

Антон Голицын

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