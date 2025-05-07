США готовятся депортировать мигрантов в Ливию

Администрация президента США Дональда Трампа может впервые депортировать мигрантов в Ливию на этой неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три американских правительственных источника. Сколько человек подлежат высылке в североафриканскую страну, а также их гражданство, не уточняется.

Согласно статистике Министерства внутренней обороны США, по состоянию на 5 мая из страны уже депортировали порядка 152 тыс. человек. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио признал, что Вашингтон работает над увеличением числа стран, готовых принять на своей территории тех, кого сами Штаты хотят депортировать.

«Мы работаем с другими странами, чтобы сказать им: мы хотим отправить вам самых отвратительных людей, сделаете ли вы нам такое одолжение?»,— отметил дипломат на заседании кабинета министров.

Ранее высланных из Штатов нелегалов согласился принять Сальвадор, а также Коста-Рика и Панама. На днях готовность разместить у себя депортируемых из США людей выразили также в Руанде. Что касается Ливии, то с высылкой людей в эту страну все намного сложнее. После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи и вспыхнувшей гражданской войны страна, по сути, оказалась поделена на две части: сформированное в 2021 году при содействии ООН правительство во главе с премьером Абдель Хамидом ад-Дбейба не признается Палатой представителей Ливии, находящейся в Бенгази.

В 2024 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о правах человека подверг критике «суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах» Ливии, а также «произвольные аресты и задержания».

Лариса Орлова