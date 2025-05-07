Экономист Фролов предупредил о возможных последствиях за перевод денег другу

По закону переводы между физлицами допустимы «без налоговых последствий», если это безвозмездная передача средств. Но если на карту регулярно поступают крупные суммы от одного и того же лица, налоговая вправе заинтересоваться источником средств, заявил основатель проекта — стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов.

По его словам, подозрения могут возникнуть, если поступаемые регулярные платежи «не укладываются в рамки официальных доходов». «Если у инспектора возникают вопросы, он может направить запрос в банк, получить выписки по операциям и начать проверку»,— сообщил RT господин Фролов.

В качестве последствий грозит доначисление налога, пени или штраф. Как утверждает экономист, если человек вернул долг или подарил деньги, «пусть подтвердит это распиской или договором». «Сам перевод не равен доходу, но если нет документов и объяснений, он может быть им признан»,— добавил Борис Фролов.

Как выяснил «Ъ», после вступления в силу требований Центробанка к банковским системам антифрода выросло число жалоб клиентов на дополнительные ограничения переводов. По словам экспертов, новые правила фактически накладывают на банки ответственность за мошеннические операции.

Подробности — в материале «Ъ» «Перевод за линию антифрода».