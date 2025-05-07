Захарова: перемены в правительстве Германии не играют роли для России

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Берлина разрушены практически до основания. По ее словам, перемены в германском правительстве для России роли не играют и она «готова к любому развитию событий»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Госпожа Захарова утверждает, что за последние годы Германия «растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах». «Перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет»,— сказала «РИА Новости» пресс-секретарь.

Вчера, 6 мая, лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Германии Фридрих Мерц был избран новым канцлером. Его назначение утвердили только со второй попытки. Это произошло потому, что за господина Мерца проголосовали не все его однопартийцы и не все депутаты от Социал-демократической партии, вошедшей в правительственную коалицию.

Подробности — в материале «Ъ» «Канцлер со второй попытки».