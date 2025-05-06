Пожар в ремонтной мастерской на Приморском шоссе тушили почти пять часов

Крупный пожар в производственном здании произошел в ночь на 6 мая в Приморском районе Петербурга. Информация о возгорании по адресу: Приморское шоссе, д. 140, корп.1, поступила в 01:01, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшие на место пожарные установили, что в ремонтной мастерской размером 15х50 метров происходило горение обстановки на площади 300 кв. м. Для того, чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось более четырех часов — пожар был ликвидирован лишь в 05:40.

К тушению привлекались 24 человека личного состава и пять единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих госпитализированных в результате пожара на проспекте Ветеранов.

Андрей Цедрик