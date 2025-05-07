В Казани приземлился рейс Дубай-Москва на фоне ограничений в Шереметьево

Самолет, направлявшийся из Дубая в Москву, приземлился в Казани ночью в 01:05 на фоне ограничений на работу аэропорта Шереметьево, введенных в 01:00. Информация об этом появилась в онлайн-табло авиакомпании «Аэрофлот».

По данным расписания рейсов, самолет должен вылететь из Казани в 14:05 и прибыть в Москву в 16:05. Изначально планировалось, что воздушное судно отправится из столицы Татарстана в 02:05.

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет из-за временных ограничений в Шереметьево. В авиакомпании также рассказали, что возможны отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных вылетов предложат перебронирование на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов.

Как сообщает Telegram-канал Baza, пассажирам рейса Дубай-Москва отказались предоставлять гостиницу, поскольку нет мест. На запрос «Ъ Волга-Урал» пресс-служба «Аэрофлота» не ответила.

В пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что в аэропорт Казани выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организовали мобильную приемную. Сообщается, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров, а при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

В 05:30 Шереметьево возобновил работу. Ограничения действуют в аэропортах Казани и Нижнекамска. Из-за закрытия воздушной гавани в столице Татарстана задержали 30 рейсов на вылет и прилет.

Диана Соловьёва