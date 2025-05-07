Мошенники заставили школьника из Екатеринбурга вскрыть сейф с деньгами

В Екатеринбурге интернет-мошенники заставили 12-летнего мальчика вскрыть сейф с деньгами родителей. Как сообщили в УМВД по городу, когда ему этого не удалось сделать, они пытались шантажировать родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Екатеринбургу Фото: УМВД по Екатеринбургу

Инцидент произошел 5 мая. Перед этим он нашел в Telegram-канале со знакомствами анкету под именем девочки и написал ей. Во время переписки «девочка» попросила отправить геоданные, чтобы узнать, далеко ли он живет, что школьник и сделал.

После этого ему позвонил человек, представившийся капитаном полиции. Он заявил, что мальчик якобы отправил геоданные «спецслужбам вражеского государства», и теперь родителям мальчика грозит уголовная ответственность. Мошенники потребовали, чтобы мальчик держал все в тайне и нашел деньги и ценные вещи в доме, чтобы «зарезервировать» их, если ФСБ будет проводить изъятие. Школьник сказал, что все деньги хранятся в родительском сейфе, но он не знает код. Под давлением аферистов подросток сбежал из дома с сейфом и попытался вскрыть его в заброшенном доме, но безуспешно. Все это время они оставались с ребенком на связи.

Сотрудники полиции быстро нашли мальчика и вернули его родителям — они обратились в полицию, когда сын пропал. Мошенники, поняв, что их план не удался, перешли к шантажу, заявив, что мальчик похищен, и потребовали выкуп в 500 тыс. руб. Однако родители уже были в полиции, и преступники остались ни с чем.

Напомним, в первом квартале 2025 года почти половина пользователей в Свердловской области столкнулась с «традиционным» телефонным мошенничеством, несмотря на рост атак злоумышленников в мессенджерах. При этом количество атак через мессенджер WhatsApp увеличилось в 3,5 раза по всей России.

Ирина Пичурина