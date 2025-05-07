В Прокопьевске и Новокузнецке объединяют техникумы

В Кемеровской области продолжается процесс реорганизации системы профессионального образования. Два распоряжения правительства региона об этом вышло 7 мая.

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Согласно одному из этих документов, к Прокопьевскому горнотехническому техникуму будет присоединен Прокопьевский электромашиностроительный техникум. В другом речь идет о присоединении к Профессиональному колледжу Новокузнецка Государственного профессионального образовательного учреждения г. Новокузнецка. Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе стало известно о том, что Сибирский политехнический техникум в Кемерове будет расширен за счет включения в его состав двух учебных заведений: Топкинского технического техникума и Государственного профессионального образовательного учреждения г. Кемерово.

6 мая правительство Кузбасса своим постановлением создало координационный совет по профессиональному образованию, прогнозированию и координации подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов. «Координация действий образовательных организаций, работодателей, общественных организаций и органов управления образованием, службы занятости в планировании и организации подготовки кадров, в том числе на платные образовательные услуги, с учетом требований регионального рынка труда»,— говорится в документе о задачах новой структуры. Совет возглавил заместитель председателя областного правительства Антон Пятовский.

Валерий Лавский