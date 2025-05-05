К Сибирскому политехническому техникуму присоединят два учебных заведения

Власти Кемеровской области проводят реорганизацию в структуре учреждений профессионального образования. Сибирский политехнический техникум в Кемерове будет расширен за счет включения в его состав двух учебных заведений, говорится в распоряжении правительства Кузбасса от 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно документу, будут ликвидированы, как самостоятельные учреждения, Топкинский технический техникум (ТТТ) и Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Кемерово (ГПОУ). ГПОУ было создано в 1976 году на производственной базе завода стеновых материалов. Учреждение, по его данным, готовит специалистов по 27 рабочим профессиям, 23 из которых — в сфере строительства. ТТТ в городе Топки основан в 1935 году, первоначально, как совхозная школа тракторных механиков.

«Дополнить цели и предмет деятельности государственного профессионального образовательного учреждения Сибирский политехнический техникум целями и видами деятельности присоединяемых учреждений»,— указывается также в правительственном распоряжении.

По данным сайта Сибирского политехнического техникума, в 2012 году к этому учреждению был присоединен Кемеровский технический техникум, а в 2013-м — профессиональное училище №3.

Валерий Лавский