Следствие начало проверку после гибели астраханки в результате выпадения из окна

Следственный отдело по Кировскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке в связи с гибелью местной жительницы в результате выпадения из окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, женщина 1971 года рождения выпала из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажки на Началовском шоссе в Кировском районе днем 6 мая. Накануне она употребляла алкоголь.

Жительница Астрахани скончалась на месте происшествия. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, силовое ведомство примет процессуальное решение.

Павел Фролов