На ферме в Тацинском районе намерены запустить мощности по переработке мяса

В Тацинском районе на территории овечьей фермы ее собственники планируют построить мясоперерабатывающее предприятие. Об этом сообщил телеканал «Дон24» со ссылкой на замгубернатора Ростовской области Сергея Бодрякова. Уточняется, что ферма возобновила работу после 20-летнего перерыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам чиновника, на тацинском предприятии есть все условия для развития, в частности, пастбища и посевные площади. Сейчас на ферме содержат 800 овец. Однако к 2026 году поголовье планируют увеличить до 2 тыс., при условии, что предприятие сможет получить грант «Агростартап». Подробности проекта запуска на территории фермы мощностей по переработке мяса пока не раскрываются.

Всего, по данным телеканала, в Ростовской области семь племенных стад овец. В них, в общей сложности, почти 22 тыс. голов.

Константин Соловьев