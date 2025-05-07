В Ульяновской области передано в суд дело о даче взятки экс-замминистра ЖКХ

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Ульяновска, заместителя директора по строительству ООО «ДСК Стандарт». Ему инкриминируется дача взятки в особо крупном размере бывшему заместителю регионального министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Елене Чупахиной (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В настоящее время материалы переданы в суд. Санкция указанной статьи УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, с июля 2021 по август 2023 года 41-летний замглавы компании по строительству передал бывшей чиновнице более 2,1 млн руб. За эту сумму Елена Чупахина должна была помочь фирме с беспрепятственным принятием выполненных работ по благоустройству в регионе.

В настоящее время Елена Чупахина осуждена. В апреле текущего года Ленинский районный суд Ульяновска признал бывшего замминистра ЖКХ области виновной в пяти эпизодах получения взяток (ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил ее к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб. Также конфисковано имущество осужденной на общую сумму 9 млн руб.

Георгий Портнов