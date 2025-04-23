Вынесен приговор бывшему замминистра ЖКХ и строительства Ульяновской области

Ленинский районный суд Ульяновска в среду огласил приговор в бывшему заместителю министра ЖКХ и строительства региона Елене Чупахиной, признанной виновной в пяти эпизодах получения взяток (ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом в среду сообщило следственное управление регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, следствием и судом установлено, что в период с 2021 по 2023 год замминистра получала от представителей компаний взятки в размере от 120 тыс. руб. до 3 млн руб. «за содействие в подписании актов выполненных работ при исполнении муниципальных контрактов в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» национального проекта «Жилье и городская среда» (по этим контрактам велись строительство, реконструкция и ремонт парков, скверов, площадей на территории Ульяновка, Димитровграда, Барыша, Инзы и Карсуна. Всего, по данным следствия, обвиняемая получила взяток на сумму более 7 млн руб.

В СУ СКР отмечают, что Елена Чупахина на следствии фактически признала свою вину, но заявляла, что никак не могла повлиять на решения соответствующих комиссий, и фактически просто обманывала взяткодателей (то есть, совершала мошенничество. — «Ъ»).

Суд согласился с доводами следствия и приговорил бывшего замминистра к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб. Также решением суда конфисковано ее имущество на общую сумму 9 млн рублей.

Адвокат обвиняемой Кристина Хованская сказала «Ъ-Волга», что по предъявленной квалификации обвинения ее подзащитная вину не признала. «Я считаю, что и органами следствия, и судом дана неверная квалификация обвинения, и после получения текста приговора будет приниматься решение о подаче апелляционной жалобы», — сказала адвокат.

Андрей Васильев, Ульяновск