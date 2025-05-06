Ограничения на полеты ввели в ярославском аэропорту второй раз за день

В ярославском аэропорту Туношна ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС с 16:10 МСК введены в аэропорту Нижний Новгород, Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна)»,— говорится в сообщении господина Кореняко.

Напомним, что 6 мая ограничения в аэропорту вводили с 3 до 6 часов. В это время самолет, летевший из Сочи в Ярославль, вынужден был сесть в Махачкале и прибыть в столицу Золотого кольца только после снятия ограничений.

Алла Чижова